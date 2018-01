Les plaques d'immatriculation parisiennes et corses sont plébiscitées

Depuis 2009, la réforme de l'immatriculation a permis à chacun de choisir son numéro de département sans avoir besoin d'y résider. Le site ePlaque.fr, qui permet de commander des plaques en ligne, a donné son classement des indicatifs départementaux les plus demandés en 2017. Les plaques de Paris, de la Corse et des Bouches-du-Rhône sont les plus demandés. Quelles en sont les raisons ? Quels sont les départements les plus boudés ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.