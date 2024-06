Plaques d'immatriculation : une loi pour enrayer les fraudes

Dans sa boutique, Guillaume imprime des plaques d'immatriculation, et dernièrement, il voit un phénomène prendre de l'ampleur : "J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues parce qu'elles se sont faites voler leurs plaques". En un an, 22 000 plaintes ont été enregistrées pour usurpation de plaque d'immatriculation. Alors Guillaume, lui, prend ses précautions. A chaque fois qu'il en fait, il demande la carte d'identité de la personne et sa carte grise. Il doit s'assurer que celui ou celle qui demande la plaque soit la personne mentionnée sur cette dernière. D'ailleurs, Luc Geismar, député MoDem, vient de faire une proposition de loi pour rendre cela obligatoire. Et ce n'est pas tout, d'autres fraudes gagnent du terrain. Des masques ou des magnets sont installés sur des plaques pour échapper aux sulfateuses à PV. En revanche, le délit le plus sanctionné aujourd'hui reste l'usurpation de plaque d'immatriculation : sept ans de prison, 30 000 euros d'amende et confiscation du véhicule. TF1 | Reportage C. Ebrel, A. Janssens