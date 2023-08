Plaques : incontournables depuis 130 ans

Sur la route des vacances, c'est un jeu incontournable. C'est un stratagème inventé par les parents pour occuper les enfants, scruter les numéros de plaques d'immatriculation et deviner les départements. Ce jeu dure déjà depuis plusieurs années. Pour d'autres, les plaques d'immatriculation déterminent les talents du conducteur à bord : "Quelqu'un qui klaxonne, quelqu'un qui me pousse, j'ai tendance à dire, tiens ça doit être un Parisien", lance un passant. Tout commence en 1893. À l'époque, la plaque d'immatriculation a été inventée pour identifier les véhicules lors des délits de fuite. Depuis sa création, il y a 130 ans, la plaque d'immatriculation a changé plusieurs fois de style et de couleur. Grand changement en 2009, la possibilité de choisir le département de votre choix. Voici le top trois des départements les plus demandés : sur la dernière marche du podium, on retrouve la Corse du Sud, devancé par Paris, avec en tête du classement, la Haute-Savoie. Ces habitants sont très fiers de leur département. Même lorsqu'ils déménagent, ils gardent leur numéro. TF1 | Reportage M. Alibert, L. Adda, H. Riou du Cosquer