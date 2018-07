Le plateau d'Emparis, une des perles de l'Oisans

Le plateau d'Emparis, se trouvant dans les reliefs escarpés de l'Oisans, est une destination idéale pour les cavaliers. Le guide équestre Laurent Hustache propose une randonnée au coeur d'une nature sauvage. Un moment de partage avec des chevaux de Mérens, une race adaptée à ce genre d'activité. L'aventure débute à Besse, se poursuit sur des pentes escarpées de montagnes, passe au pied de la montagne de la Meije, dans le massif des Ecrins, et se termine près du lac Noir où cavaliers et chevaux peuvent se reposer. Outre l'adrénaline procurée, une telle randonnée peut également créer une sensation de liberté inégalée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.