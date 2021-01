La carbonade flamande

La carbonade flamande représente tout un poème culinaire dans le Nord. C'est un plat d'hiver, certes, mais il faudra vite oublier les régimes diététiques. Nadège Carpentier, amatrice de bons petits plats, va d'abord aller faire les courses avant de s'installer en cuisine. C'est un plat de viande, mais pas n'importe laquelle. Pour ce faire, elle a choisi le paleron. Autre ingrédient essentiel : la bière, qui donne un bon goût à la sauce. Il a donc fallu faire un stock dans une brasserie artisanale. Tout commence par le saindoux, qui vient tapisser le fond de la cocotte en fonte. Les morceaux de viande vont s'y dorer tranquillement. Après des oignons, quelques clous de girofles et un déglaçage au vinaigre de vin, voici le temps du pain d'épice. Ce dernier va donner à la viande un petit goût sucré inimitable et épaissir la sauce, le temps que Nadège ajoute trois cuillères de cassonade. La carbonade est effectivement un plat sucré-salé. Enfin, il faut remplir le récipient de bière. Il ne reste plus qu'à laisser mijoter trois heures, pas moins, puis préparer les frites.