Plauzat : place aux premières plantations de printemps

A Plauzat, dans le Puy-de-Dôme, on s'active pour travailler la terre et pour effectuer les premières plantations. Mais attention, c'est une activité à ne pas prendre à la légère puisque même dans les jardins, chaque chose en son temps. Si c'est le bon moment pour planter des pommes de terre, il faudra par contre attendre le 10 mai prochain pour semer les haricots. Et pendant que certains sont mis en terre, d'autres pointent le bout de leur nez. C'est le cas de l'asperge, l'aristocrate des légumes, qui est exclusivement cultivée en plein air à Plauzat. Puis, il y a les mauvaises herbes qu'il faut arracher pour laisser place aux légumes. Un travail beaucoup plus fatiguant. Si la terre paraît sèche en ce moment, pas de panique, des pluies sont annoncées pour ce samedi 28 avril en Auvergne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.