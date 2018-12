Quelle playlist pour un bon réveillon ?

Pour passer un bon réveillon, la musique est l'ingrédient incontournable pour réunir tout le monde sur la piste de danse et commencer l'année en beauté. Et il y en a pour tous les goûts. Pour assurer une bonne ambiance, les DJ ont préparé une playlist sur laquelle chacun trouvera son compte. Quelles sont les chansons indémodables ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.