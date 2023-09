Plein les yeux dès le réveil !

Le spectacle ne dure que quelques instants. L’obscurité de la nuit se dissipe chassée par les premiers rayons du soleil. La lumière orangée réveille la baie de Somme. Des pêcheurs se sont levés aux aurores pour aller pêcher le maquereau. Ils ont profité d’une mer aux reflets dorés. "C’est l'une des plus belles baies du monde", affirment-ils. Derrière son objectif, Alexandre Hébert capture chaque nuance de couleur. Le photographe est un amoureux de ces paysages encore sauvages. La Pointe du Hourdel est l’endroit idéal pour immortaliser les contrastes de l’aube. "Quand le soleil se met vraiment derrière les tourelles, on a l’impression d’avoir Sainte-Sophie ou les minarets d’une autre mosquée qui sont en train d’apparaître derrière le soleil. Ça fait vraiment un côté oriental, un côté Istanbul", explique Alexandre Hébert. À peine huit heures, la marée se retire en douceur. À l’horizon, la boule de feu a laissé place au ciel bleu. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzerman