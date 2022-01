Plein soleil : des records dans le sud

Ce vendredi encore, pas un nuage pour le déranger. Cet hiver, le soleil brille sur Sète (Hérault) comme rarement auparavant. "C'est dynamisant", "on est très gâté", lancent des passants. Effectivement, les records d'ensoleillement dans tout le sud-est tombent les uns après les autres. Entre le 1er décembre et le 19 janvier, on compte plus de 340 heures de soleil. C'est 25% de plus que la normale. Daniel habite Sète depuis 1962 et il n'a jamais vu autant de soleil en hiver par le passé. "Il y avait de la neige. Quand on monte ici à Sète, il y avait plein de neige partout. Il y avait même des bateaux de pêche qui ne pouvaient pas sortir parce qu'ils étaient plein de neige", raconte l'homme. On en est loin aujourd'hui. Même s'il fait frais, ce ne sont pas les moufles, mais les lunettes de soleil qui ont la cote en ce moment. Pas question toutefois de rester à la maison. Et cela tombe bien, les jours rallongent. A Sète ce vendredi, le soleil se couchera à 17h41. TF1 | Reportage M. Perrot