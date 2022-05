Plein soleil en terrasse !

On a beau être lundi, les terrasses sont déjà bien remplies à Malo-les-Bains (Nord). Au menu ce midi : moules frites ou bien salades. Et ce, avec coup de soleil en supplément, sauf pour ceux qui ont trouvé une place à l’ombre : "Il n’y a pas mieux, avec la mer en face et puis le bon air" ; "Ça sent les vacances... un air de vacances !". Avec cette météo estivale, les restaurateurs voient leur chiffre d’affaires grimper comme le thermomètre. Certaines terrasses sont même installées directement sur la plage. Un groupe d’amis fait traîner l’apéro en essayant quand même de travailler. "Ce n’est pas du télétravail, c’est du plage-travail", plaisante l’un d’entre eux. Après le repas, on se promène sur la digue pour une balade digestive avec des envies pleins la tête. Et puis, il y a Fabrice et Maryvonne. Ces deux retraités ont décidé de passer la journée là, tranquille. On prévoit 27 °C cet après-midi à Dunkerque et dans toute la région. Un air d’été un peu en avance, et il paraît que ça va durer. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Yzerman