Plein soleil sur les Alpes

Roger et Christine dominent leur village, celui où ils ont toujours vécu. L'œil aiguisé, ils ne s'en lassent pas. "Quand il fait un temps comme ça, j'aime passer du temps sur mon balcon. Il y a toujours quelque chose à voir" ; "Ça déstresse", ont-ils affirmé. Aux confins du Val d'Arly et du massif des Aravis, La Giettaz est l'un des plus beaux villages des Alpes. Jizou, la factrice, est très pressée ce matin-là. Au bistro, on retrouve une armée de retraités. Horst, Pascal, Alain et tous les autres se retrouvent chaque jour dans ce commerce. "Pour une fois, c'est tranquille. Des fois, ça déborde", explique l'un d'entre eux. Un peu de repos à 1 180 mètres d'altitude. Les chèvres profitent, elles aussi, du soleil. "On aime bien cette période de l'année parce qu'on est tranquille" ; "On est vraiment chanceux. On habite dans un cadre qui est magnifique", concluent les habitants. Simplement, profiter de l'instant, du silence de la montagne presque seul. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand