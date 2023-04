Pleut-il suffisamment pour éviter la sécheresse ?

Ce vendredi matin encore, il pleut à Tours. Les parapluies sont de sortie, mais le risque de sécheresse occupe tous les esprits. Dans le département d'Indre-et-Loire, les habitants constatent jour après jour les effets du dérèglement climatique. Malgré un mois de mars très pluvieux, le plus arrosé depuis cinq ans, le niveau des nappes phréatiques reste inquiétant. Pourquoi la pluie ne suffit pas à remplir nos sous-sols ? Chaque année, c'est en hiver que les nappes phréatiques se rechargent. Mais la pluie s'est fait rare ces six derniers mois. Au printemps, le retour de la végétation absorbe les précipitations et le niveau des nappes phréatiques ne varie plus. Pour faire des économies d'eau, ces jardiniers tentent de tirer bénéfice de chaque goutte de pluie. D'après les experts, l'été sera très sec et chaque geste compte. Actuellement, 75% des nappes phréatiques sont en dessous des normales. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, C. Madronet