Plongée avec les requins au Mexique

Le parc national de Revillagigedo est un sanctuaire pour les raies manta, les requins, les grands dauphins et des centaines de poissons. Une plongée dans la vie sauvage qui passe par le port de San José Del Cabo, au Mexique. Pour débuter l'aventure, on part pour 30 heures de traversée pour San Benedicto et on passera sept jours sur le bateau. L'île est inhabitée, hostile en surface. Dans l'eau, c'est un paradis pour les poissons. S'immerger dans ces eaux, c'est assurément se retrouver face à des grands animaux marins. Une descente dans les profondeurs et les premiers frissons apparaissent à la vue d'un requin argenté. Un requin des Galapagos de plus de trois mètres rode également tranquillement autour des plongeurs et une dizaine de requins sont au-dessous de leurs palmes. Pour les observer d'aussi près, il faut savoir se faire oublier. Venus du large, trois requins-marteaux font ensuite leur apparition. Des animaux d'ordinaire solitaires qui nagent devant nous en file indienne. TF1 | Reportage L. Romanens, D. Bervillé