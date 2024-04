Plongée dans la clinique des bébés phoques

C'est un grand jour pour Keep. Après deux semaines de quarantaine, il va mieux. Le phoque a le luxe de déménager dans le grand bassin avec d'autres animaux. L'objectif est aussi de stimuler son esprit de compétition pour se nourrir. Visiblement, cela fonctionne, Keep déguste le hareng, une réussite. Des succès comme celui-là, il y en a tous les jours dans le plus grand centre d'Europe. Chaque année, 200 phoques sont accueillis ici, certains viennent des côtes françaises. Les mammifères ont été blessés à cause d'une activité humaine ou par d'autres animaux. C'est le cas de Keep, il y a quelques jours encore, il fallait l'aider pour l'hydrater. Aurélie est Française, c'est l'une des volontaires qui s'occupent chaque jour des pensionnaires à moustaches. Ils sont une dizaine au total, du monde entier. Anna vient du Canada, sa mission aujourd'hui : distribution de poissons. La remise en liberté est un moment magique, célébré en public. Il a parfois lieu sur la plage de La mer des Wadden. L'amour de la nature, c'est ce qui lie tous les soigneurs. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier