Plongée dans les archives de la Cinémathèque de Nice

Depuis 1976, la Cinémathèque de Nice recueille, protège et diffuse des films documentaires ou de cinéma. Ce jour-là dans la salle, François Laquièze, un amoureux de la Promenade des Anglais et directeur de Mission Patrimoine Mondial Nice. "Le tourisme a commencé au XVIIIe siècle à Nice par une saison d'hiver", raconte-t-il. Ce sont les Anglais, arrivés dans la ville vers la fin du XVIIIe siècle, qui ont pris l'initiative de créer un chemin de promenade le long de la mer. Un chemin large de deux mètres, devenu vers 1854 une promenade élargie de onze mètres et connu depuis dans le monde entier. Nice dans les années 50, c'est des enfants qui jouent dans les ruelles pendant que les mamans triment aux lavoirs. Selon Mayam Rousta-Giroud, directrice de la Cinémathèque, il y aurait 15 000 titres de films, aussi bien professionnels qu'amateurs. Quand elle est ouverte, la cinémathèque invite le public à découvrir tous ces trésors issus du passé. Grâce à des passionnés de l'image, on partage alors la vie des Niçois au fil des années.