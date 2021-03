Plongée dans les archives de la cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine

Les projecteurs et les bobines nous ramènent 50 ans en arrière. A l'époque, le visionnage des films amateurs nécessitait un peu de préparation puis les images apparaissaient. Alors âgé de 18 ans, Michel est filmé à bord du train mythique qui relie Toulouse à Paris en passant par Limoges. Il s'agit d'une des multiples séquences enregistrées par son père cheminot, inséparable de sa caméra. Plus que de simples films de famille, ces images sont aussi le témoignage d'un pays reconnu pour ses audaces technologiques. Entre le paquebot France et le Concorde supersonique, le Capitole fut le premier train à rouler à 200km/h. Ces histoires sur pellicules, les passionnés de chemin de fer ne veulent pas perdre leur trace. Un propriétaire a même confié plusieurs de ses films à la cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine. Celle-ci a été créée il y a quelques années pour sauvegarder les mémoires animées et notamment celles des trains. Avant d'être numérisés, les vieux films souvent muets sont sélectionnés puis vérifiés pour s'assurer de leur bon état.