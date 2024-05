Plongée dans les ardoisières englouties

C'est une plongée en profondeur, à 300 kilomètres de la mer. L'eau est totalement cristalline et elle contraste avec le décor industriel. Nous sommes à Rimogne, dans les Ardennes, où la mine d'ardoise a été fermée et abandonnée en 1971. Mais depuis cinq ans, quelques passionnés autour de Yannick Rossato, le maire du village, ont entrepris une fouille des vestiges restés sous terre. "C'est quasiment 800 ans d'histoire. C'est 800 ans de travail de l'ardoise", rapporte le maire de Rimogne. L'exploitation de l'ardoise est descendue au fil des siècles jusqu'à 300 mètres sous terre. Nous allons rester à moins 50 mètres, en arpentant des kilomètres de galeries où le travail des mineurs est encore présent partout. Une turbine électrique y pompait l'eau 24 heures sur 24. Aujourd'hui, une très grande partie de la mine est ennoyée avec biens d'autres témoignages à découvrir. En voyant cela, le maire a contacté des plongeurs amateurs belges spécialement formés et équipés pour explorer régulièrement la mine. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly