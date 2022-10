Plongée dans les coulisses de l'Aquarium de La Rochelle

À l'heure où les visiteurs dorment encore, les équipes de l'aquarium s'activent déjà. Tout doit être prêt avant l'ouverture. Eki Gerony est soigneur. Chaque jour, il plonge au milieu des poissons pour nettoyer leur aquarium. La plupart des espèces restent à bonne distance et d'autres viennent à la rencontre de cet intrus dans leur bassin. Une baignade matinale plutôt agréable dans une eau à 25 degrés. Un peu plus loin, c'est l'heure du petit-déjeuner. Olivier Casseron a prévu un menu bien consistant. La nourriture est distribuée plusieurs fois par jour sous le regard des soigneurs pour s'assurer que tous les poissons mangent à leur faim. Lorsque c'est au tour des requins de passer à table, les visiteurs sont surpris par le spectacle. L'aquarium abrite 600 espèces différentes et une grande partie d'entre elles grandissent dans les sous-sols du bâtiment. Les œufs sont récoltés dans l'eau des bassins lorsqu'elle est filtrée. Ils sont ensuite emmenés dans la nurserie. Chaque éclosion est une victoire car seulement 10% des œufs survivent en incubation. TF1 | Reportage A. Vieira, R. Dybiec, C. Arfel