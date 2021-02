Plongée dans un élevage de truites dans les Pyrénées

Dans les Pyrénées, l'eau est pure, claire et limpide. En perpétuel renouvellement, elle est chargée en oxygène. Du bonheur pour les truites. L'élevage a débuté dans les années 50 et c'est désormais Franck Pomarez et sa sœur qui s'en chargent. Juste après la guerre, c'est à la force des bras qu'Abel Caubarrus, le grand-père, a creusé lui-même les premiers bassins. Aujourd'hui, il a 96 ans. En écoutant presque un siècle de souvenir, on comprend le secret de la longévité de cette petite entreprise. C'est une histoire de famille mais aussi de territoire. Avec leur père qui a dirigé l'élevage avant eux, Franck et sa sœur retournent près du bassin pour un autre plongeon dans le passé. Baignés dans la truite depuis toujours, reprendre était pour eux une évidence. François Pomarez, le père, est fier de donner à la retraite une entreprise qui continue à évoluer. Dans cette famille, chacun transmet sa passion au suivant. Et chaque génération apporte le savoir-faire de son temps. La truite des Pyrénées fait partie de la famille et cela n'est pas près de changer.