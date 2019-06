Plongeon dans les archives du service militaire de l'INA

Des images d'archives du service militaire ont été dépoussiérées par l'INA. Il a existé durant 200 ans, d'abord obligatoire puis s'est évolué au fil des années. Des vidéos datant de 1965, où des jeunes militaires suivent des programmes scolaires et apprennent le maniement des armes mais également les valeurs des disciplines. En 1996, Jacques Chirac, chef d'Etat de l'époque, a décidé de professionnaliser l'ensemble des forces de défense. Le service militaire a définitivement pris fin en 2002. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principau