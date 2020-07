Plongez dans le quotidien des moines troglodytes à l'abbaye de Saint-Roman dans le Gard

À quelques kilomètres de Beaucaire (Gard) se trouve l'abbaye de Saint-Roman. Il a été creusé, taillé et découpé par l'homme il y a plus de 1 000 ans. Ce patrimoine offre une plongée mystérieuse dans le quotidien des moines troglodytes au XXe siècle. Un lieu unique où les visiteurs doivent passer par les trous de l'abbaye gruyère pour admirer son architecture solide et à la fois fragile. Un endroit qui retrace l'histoire de la vie quotidienne au Moyen-âge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.