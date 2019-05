Plougastel-Daoulas : une récompense de 2 000 euros pour décrypter une mystérieuse inscription gravée sur un rocher

La mairie de Plougastel-Daoulas a lancé un appel, doté d'une prime de 2 000 euros, pour décrypter une inscription gravée sur un rocher. La grande roche mystérieuse se trouve au pied d'une pointe et est située à un endroit difficile d'accès. Le texte, qui a été taillé dans une langue inconnue, daterait du XVIIIe siècle. Environ 1 300 personnes se sont déjà portées candidates pour tenter de déchiffrer l'écriture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.