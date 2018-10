Plouigneau : la petite fille de Jeanne Merrand revient sur les traces de sa grand-mère

Pendant la Grande Guerre, de nombreuses Bretonnes ont épousé des Américains. Elles ont ensuite quitté le pays pour vivre de l'autre côté de l'Atlantique. Ce fut le cas de Jeanne Merrand, originaire de Plouigneau, qui avait épousé et suivi le soldat américain John Lyubanovic à la fin de la guerre. Sa petite fille, Jeannette, est donc venue à Plouigneau, dans le Finistère, pour découvrir l'endroit ou vivait sa grand-mère autrefois. Une visite qui a été très riche en émotion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.