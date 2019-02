Plouzané : les petits bals du dimanche des seniors

De nombreux seniors ne rateraient pour rien au monde les petits bals du dimanche. Les personnes âgées y vont pour retrouver des amis et faire des rencontres. Tout le monde rejoint la piste de danse dès les premières notes de musique. À Plouzané, dans le Finistère, les retraités retrouvent leurs 20 ans le temps d'un après-midi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.