Pluie et fraîcheur : un retour attendu

À Tuzaguet (Hautes-Pyrénées), les jardiniers amateurs peuvent désormais arroser leurs plantes, grâce aux orages de ce week-end. Il est tombé 20 millimètres de pluie, de quoi faire quelques réserves d'eau. À 87 ans, Jean attendait ces précipitations avec impatience. "Ça fait beaucoup de bien, parce que c'était très sec. On a subi une sécheresse de longue durée", confie-t-il. Les orages ont aussi fait baisser les températures. Ce lundi après-midi, le thermomètre ne dépassera pas les 23 degrés, soit quinze degrés de moins que la semaine dernière. Les habitants ont ressorti leurs pantalons. "Aujourd'hui, on respire" ; "On peut s'amuser dehors. On peut courir pour les enfants. On est libre et ça fait du bien", lancent certains. À dix kilomètres, dans un village voisin, Patrice Laran, éleveur, voit les premiers effets de la pluie et de la fraîcheur sur ses champs. "L'herbe est un peu plus grasse et ça pique moins", explique-t-il. Mais cela reste insuffisant. Il est obligé d'apporter des fourrages supplémentaires pour nourrir ses bêtes. TF1 | Reportage M. Chaize, J.V. Fournis