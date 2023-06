Pluie, grêle, boue... encore des orages violents

L'état de la chaussée, refaite le mois dernier, témoigne de la violence de cet orage. Les canalisations ont cédé l'une après l'autre, le bitume s'est soulevé et l'eau a tout emporté sur son passage. Voitures, terre, arbres... rien n'a résisté. La route n'était plus qu'un torrent de boue. Ce dimanche, en fin d'après-midi, la pluie et la grêle se sont abattues violemment sur la commune. Un orage soudain et une frayeur immédiate. Alors, ce lundi matin, la solidarité entre habitants s'organise pour nettoyer et sécuriser les lieux comme ils peuvent. Près de 70 pompiers de tout le département sont intervenus dimanche. Par chance, aucun habitant n'a dû être relogé ce lundi matin malgré la quantité d'eau tombée. La commune de Champeix (Puy-de-Dôme) a d'ores et déjà fait sa demande de classement en catastrophe naturelle. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delannes