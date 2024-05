Pluie, grisaille... quel temps de chien !

Une pluie battante, des rafales jusqu'à 80 km/h et des températures autour de 12 °C. Même à la fin du mois d'avril, on ne se découvre pas d'un fil. Hervé part pour cinq heures de marche sous la pluie, alors que ces vacanciers, eux, préfèrent rentrer vite pour se mettre à l'abri. "On a voulu faire une petite balade avec les enfants, ils sont ravis, ils découvrent la joie de la pluie bretonne", affirme le père. D'autres n'ont pas voulu prendre de risque ce mardi matin avec cette météo digne de la Toussaint. La famille Lucas préfère rester dans son mobil-home, au chaud dans un camping en bord de mer. Même avec ce temps de chien, ça ne décourage pas les surfeurs sur la côte. La mer, c'est leur élément. "On est mouillé dans tous les cas, puis, on se sent bien", dit Julien Le Sehan, moniteur chez "Minou Surf School". En avril, ne te découvre pas d'un fil ! Et demain, en mai, ne fais pas ce qu'il te plaît. De la pluie est annoncée sur une grande partie de l'Hexagone. TF1 | Reportage M. Pirckher, T. Lagoutte