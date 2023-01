Pluie, neige, verglas... encore neuf départements en alerte

Ce ne sont pas les Alpes ni le Jura, mais les routes des montagnes corses. Les chasse-neiges avancent sans problème. Pour les automobilistes, en revanche, c'est l'occasion d'une petite remise à niveau. "Ça patine !", lance un conducteur. À 800 mètres d'altitude, chaînes, chaussettes ou pneus hiver sont obligatoires. En aval, les gendarmes contrôlent chaque véhicule en règle. "Si on n'a pas les équipements, ils ne nous laissent pas passer et on est grillé", explique un automobiliste. Un peu plus au Nord et plus en plaine, dans le Rhône, il neige aussi. Sur la route, des bouchons et beaucoup de prudence car ça glisse. "C'est surtout pour les autres qu'il faut faire attention", lance une passante. Dans les Landes, pas de flocons, mais une alerte inondation. Pour le moment, aucune habitation n'est menacée. Certains attendent tout de même qu'il arrête de pleuvoir. Pas d'inquiétude, ici, le soleil revient vendredi. TF1 | Reportage F. Liztler