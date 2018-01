La pluie persiste en Haute-Savoie et prive les skieurs de pistes

En Haute-Savoie, la pluie est au rendez-vous depuis ce matin du mardi 16 janvier 2018. Plusieurs stations ont décidé de fermer une partie de leurs domaines car le risque d'avalanches est élevé à ce stade. Aux Contamines-Montjoie, les pistes de ski deviennent glissantes à cause de la pluie. Par principe de précautions, des remontées mécaniques, notamment à 1900 mètres, ont été également fermées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.