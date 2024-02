Pluie, vents violents, 28 départements en vigilance

Le bateau est arrivé plus tôt que prévu ce matin à l’embarcadère du Conquet. Il faut faire vite, la tempête Louis est déjà là. Il n'y a pas que vous qui subissez la météo, notre micro aussi. Seules les liaisons du matin avec l'île de Ouessant seront assurées, trop dangereuses cet après-midi. Voilà le bateau parti pour une traversée sous des vents jusqu'à 100 km/h. Dans le Finistère, rafales à 120 km/h à la Pointe du Raz, 92 km/h plus au nord à Barfleur (Manche). Toute la journée, les bourrasques traverseront le pays jusqu'en Alsace. A Paris, le vent a atteint les 92 km/h au sommet de la Tour Eiffel. Par précaution, tous les parcs de la capitale sont fermés au public, même mesure dans la plupart des départements placés en vigilance orange. A Luc-sur-Mer (Calvados), où c'est le calme avant la tempête, la mairie ne veut prendre aucun risque. Par précaution toujours, plusieurs lignes de train sont fermées, notamment dans les Hauts-de-France et en Normandie. Des bus de substitution ont été mis en place par la SNCF pour assurer un service minimum. Les rafales de vent pourraient atteindre les 140 km/h cet après-midi. TF1 | Reportage I. Bornacin, M. Stiti