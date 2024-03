Pluies à répétition : des routes disparaissent

La scène est digne d'un film de catastrophe. Toute une voie s'est effondrée sur une route où circulent plus de 5 000 véhicules par jour. La faille repérée à temps, la voie a pu être fermée quelques heures avant l'effondrement. La faute est due aux précipitations d'abord. Avec près de 140 millimètres d'eau tombés en février, soit le double de la moyenne de saison. Ensuite, le manque de gel hivernal n'a rien arrangé. Loin d'être un cas isolé, d'autres mouvements de terrain ont été observés. Près de cinq en quinze jours seulement dans le Cantal. C'est trois fois plus qu'il y a quinze ans. Comme à Carlat, où tout un pan d'une colline s'est dérobé. Un hameau de quatre maisons y est totalement coupé du monde une semaine après l'incident. Les habitants sont encore sous le choc. Alors comment expliquer ce phénomène ? L'eau tombée en forte quantité s'infiltre dans les sous-sols et accélère les glissements de terrain. Autre facteur : la nature du sol. Ici, le chemin est construit sur de l'argile, plus sensible à la sécheresse et aux précipitations. TF1 | Reportage C. Emeriau, R. Delannes, M. Pourchet