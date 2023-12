Pluies à répétition : éboulements sur les routes

Une voiture bonne pour la casse, mais des dégâts essentiellement matériels. Voilà la conséquence d'un éboulement spectaculaire, survenu dimanche en fin d'après-midi, sur une route de montagne entre Saint-Sauveur-sur-Tinée et Isola village (Alpes-Maritimes). Les blocs de pierre n'ont, heureusement, fait qu'un blessé léger. Et la circulation n'a pas été interrompue. Contrairement à un autre éboulement survenu sur la même route début novembre. La raison de ces chutes de pierres : des variations de température anormales pour la saison. Toute la matinée, un géologue a sondé la falaise pour vérifier s'il faut effectuer de nouvelles purges. En clair, provoquer d'autres éboulements. En dépit des 300 filets posés sur les pans de falaise les plus fragiles, il est impossible de savoir précisément où et quand auront lieu les futures chutes. Les nouvelles précipitations prévues cette semaine pourraient encore fragiliser un peu plus un massif rocheux déjà fracturé. TF1 | Reportage H. Dreyfus, A. Flieller, C. Guérard