Pluies dans le Var : l'Argens n'a pas encore atteint son pic

Dans le Var, le fleuve Argens a commencé à déborder. Devant son restaurant en zone inondable, Laurent patiente, impuissant. Il va falloir attendre encore quelques heures. La pluie a cessé, mais la crue n’est pas terminée. "Les affluents de l’Argens qui sont en amont continuent à se déverser dans l’Argens et font remonter l’Argens au niveau de Roquebrune. On est extrêmement vigilant. Tout le monde est sur le pied de guerre", affirme Jean Cayron, maire (DVD) de Roquebrune-sur-Argens (Var). Par précaution, deux routes sont bloquées. Police municipale, gendarmerie, mais aussi bénévoles, tous connaissent les dangers de ces crues régulières de l’Argens. Un peu plus loin, c’est un petit cours d’eau, le Blavet, qui a encore inondé la route. Pour la troisième fois en moins d’un mois, les cumuls de pluies ont dépassé 80 millimètres. Mais les habitants avaient été prévenus et ont anticipés. Le pic de la crue du fleuve Argens est attendu à quatorze heures. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde