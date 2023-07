Pluies de mousson dévastatrices en Inde

Inarrêtable… un immense torrent de boue et de troncs d’arbre s’engouffre dans les rues et emporte tout sur son passage. Des pluies diluviennes ont fait déborder les fleuves en quelques heures. La force du courant emporte ce pont, submerge ce temple. Certains automobilistes se retrouvent pris au piège, de l’eau jusqu’aux épaules. La mousson s’abat violemment sur tout le Nord de l’Inde. D’impressionnants glissements de terrain ont coupé plus de 700 routes. Les secouristes tentent d’extraire les rescapés à l’aide de canoës pneumatiques, ou ici d’une tyrolienne, installée en urgence pour sauver cet homme, avant que sa maison ne soit emportée par les flots. Dans la capitale New Delhi, il est tombé près de seize centimètres d’eau en une journée, un record en quarante ans pour un mois de juillet. "Mon scooter ne fonctionne plus, je ne peux plus le démarrer. Je dois abandonner mes affaires ici. Le métro n’est même pas utilisable. Je ne sais pas quoi faire", confie un habitant, démuni. Les services météorologiques sont en état d’alerte. De nouvelles pluies torrentielles sont attendues dans le Nord du pays dans les prochains jours. TF1 | Reportage L. Merlier