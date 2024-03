Pluies diluviennes : des falaises fragilisées

À Véretz (Indre-et-Loire), un énorme morceau de coteau s'est effondré, ensevelissant une cour à quelques mètres d'une maison. Aucun blessé, mais de gros dégâts. Le propriétaire n'a rien pu faire. Le seul signe avant-coureur était une fissure dans le mur. Avec 200 mètres cube de terre et de pierre de tuffeau, c’est un éboulement exceptionnel. Le plus gros observé par cette géologue en ce début d'année. "Ce mur soutenait de la terre, des terrains meubles à l'arrière, et comme les terrains meubles n'avaient plus de soutien et qu'ils étaient gorgés en eau, ils ont glissés", affirme Fanny Bourgeois, géologue au syndicat intercommunal Cavités 37 de Saint-Avertin. Non loin, à Chinon, un autre éboulement s’est produit le long de la route. Car ce n'est pas un cas rare dans ces terres aux nombreux talus de tuffeau. Notre géologue multiplie les interventions, une vingtaine en seulement quinze jours. Des précipitations record en mois dernier en sont les causes. Pour se protéger, plusieurs solutions : agrafer les rochers fragiles et installer de nouveaux filets. TF1 | Reportage M. Rio, C. Madronet, H. Lévèque