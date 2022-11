Pluies diluviennes et glissements de terrain aux Antilles

Tandis que les voitures passent au ralenti, les piétons sont bloqués dimanche soir au Nord de la Martinique, à Sainte-Marie. Embouteillages monstres, stations essence submergées, et même des glissements de terrain sont survenus sur place. Depuis samedi, c'est tout le Nord-est de l'île qui subit des averses intenses. Il y a eu également des pluies diluviennes en Guadeloupe. Au volant de sa voiture, un conducteur semble piloter un bateau. Petit-Bourg est l'une des villes qui a enregistrées dimanche le plus fort cumul de pluies. En six heures seulement, 250 mm d'eau ont été enregistrés, 100 mm à Goyave et 68 mm à Baie-Mahault. Ce lundi, en Guadeloupe comme à Saint-Martin, tous les établissements scolaires sont fermés, de la maternelle jusqu'au lycée. Selon Météo-France, de fortes pluies sont encore prévues jusqu'à ce lundi soir. TF1 | Reportage E. Lefebvre, J.M. D'Abreu