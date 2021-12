Pluies diluviennes : inondations et coulées de boue en Isère

Ce jeudi matin, les riverains ne peuvent que constater les dégâts. Le torrent a charrié des tonnes de gravats. Pour éviter tout nouveau débordement, le lit du cours d’eau est creusé sans relâche. Les services techniques ont déjà évacué 10 000 m³ de boue. "C’est un désastre, c’est affreux, ça fait peur"... voilà l’état d’esprit des rescapés que nous avons croisés. La veille, au soir, ce ruisseau s’est transformé en cascade, sous l’action conjuguée de la pluie et de la fonte des neiges. Un torrent sans gouffre dans cette rue. Les habitants montent à la hâte des digues de fortune. Une solidarité qui a permis d’éviter le pire. Il aura fallu toute la nuit pour connaître un long retour à la normale. "On a vu la cascade qui coulait vraiment énormément. Maintenant, il y a beaucoup de boulot, à tout nettoyer, à tout ranger" ; "En 25 ans que je suis là, je n’ai jamais vu ça", témoignent quelques habitants. Même si le retour du soleil est attendu dès vendredi, il faudra plusieurs jours pour que le quartier retrouve son visage habituel. TF1 | Reportage C. Buisine, J. Chaize