Des communes du Pas-de-Calais sous plus d'un mètre d'eau

À l'intérieur de cette maison de Saint-Léonard, l'eau est montée à plus d'un mètre. Tout le mobilier et l'électroménager sont détruits. Le fleuve, la Liane, arrive désormais dans le jardin de cette famille, qui a été piégée par les eaux. Toute la nuit, les pompiers ont évacué des habitants. Malgré un courant puissant, ils ont réussi à accéder à des maisons isolées. Mise en sécurité, cette famille n'a presque rien pu prendre avec elle. À Isques, commune voisine, la maison de Sylvie a également été inondée. Sa porte ne s'ouvre plus, et elle ne peut qu'observer les dégâts depuis sa fenêtre. À quelques rues de là, une salle a été ouverte pour servir de refuge à certains habitants, partis à la hâte de leur domicile. Près de 230 interventions de pompiers ont eu lieu ici depuis la montée des eaux jeudi vers 19 heures. Environ 88 personnes ont déjà été mises à l'abri, huit ont été hospitalisées. Il reste encore des habitants à évacuer, et l'inquiétude grandit car d'autres précipitations sont attendues dans la journée de ce vendredi. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman