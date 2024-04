Pluies diluviennes : quand le macadam ne tient plus la route

En seulement quelques jours, ce trou n'a cessé de s'agrandir. Cette cavité souterraine s'est effondrée. La route est fermée car elle pourrait, elle aussi, s'écrouler. Le maire de la commune est inquiet. Des études vont être réalisées pour savoir si la cavité est plus importante que ce qui est visible. Les habitants ont tous entendu parler de cette cavité et ils ne sont pas rassurés. "Il y a quand même lieu de s'en inquiéter", confie un habitant. Dans l'Orne, en février, les précipitations ont été deux fois plus importantes que les années précédentes. Cela a joué sur la stabilité des sols. "La météo précipite l'effondrement de ces cavités", explique Grégory Lamarre. À quelques kilomètres de là, cette route est elle aussi fermée. La chaussée s'est affaissée de 80 centimètres. En seulement six mois, le département a répertorié cinq nouveaux glissements de terrain ou effondrements de cavités. De nouvelles études sont en cours de réalisation. Le département espère entamer les travaux de restauration le plus vite possible. TF1 | Reportage G. Thorel, L. Lemaitre