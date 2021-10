Pluies et inondations : Marseille en alerte rouge

En seulement quelques heures, il est tombé 170 mm d’eau sur ces quartiers à l’est de Marseille (Bouches-du-Rhône), soit l’équivalent de deux mois et demi de précipitations. À la Barasse, c’est un torrent de boue et de branches qui a dévalé la rue et envahi les maisons. Il y a eu jusqu’à un mètre d’eau dans les habitations dans la matinée. Vers 6h30, les habitants ont été réveillés par une montée rapide des eaux. Une grosse frayeur pour cette famille. "On voyait l’eau qui poussait au niveau du portail (…) On a réussi à s’échapper" ; "En une demi-heure, il est monté plus d’un mètre d’eau", témoignent deux des membres. Les dégâts sont importants dans plusieurs maisons. Avec l’aide des marins-pompiers, l’urgence est au nettoyage pour permettre à la boue et à l’eau de s’évacuer au plus vite. Un peu plus loin, dans un autre quartier, une maison s’est effondrée. En quelques heures, près d’une centaine de marins-pompiers ont déjà effectué des dizaines d’interventions. Ils seront encore mobilisés dans l’après-midi, car un nouvel épisode de pluie est attendu, et peut-être encore plus intense.