Pluies et inondations : trois départements du Sud en alerte

La pluie est arrivée tôt ce vendredi matin à Anduze. Alors, il faut aller vite et déboucher tous les avaloirs de la commune. Les services techniques sont à pied d'œuvre. "S'ils n'ont pas été débouchés, on aurait eu des problèmes dans les magasins voisins. On aurait pu avoir de l'eau en contrebas", explique Bruno Tirfort, responsable des espaces verts et de la voirie à la mairie d'Anduze. Les départements du Gard, de la Lozère et de l'Ardèche ont été placés en vigilance orange pluies et inondations depuis ce vendredi matin. Dans les rues d'Anduze, les habitants craignent d'éventuels dégâts. "Il y a toujours une inquiétude parce que quand les épisodes arrivent, ils sont incontrôlables. On sait qu'on peut être inondé à tout moment" ; "Il faut espérer que ça ne sera pas grave", confient certains. Ce matin, le Gardon ne fait que 50 cm de profondeur. Mais lors des crues, il peut rapidement monter à cinq mètres de haut et inonder les rues et les habitations. Philippe Chosson, commerçant, espère ne pas revivre ce cauchemar. Les pluies devraient s'intensifier dans la soirée.