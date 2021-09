Pluies et orages : de nombreuses infrastructures bloquées dans le Gard

C'est leur premier jour de travail, mais ces habitantes de Vergèze se retrouvent bloquées à la gare. Impossible de prendre le train pour Nîmes. "Comme on peut le voir, les trains sont arrêtés et je crois que la voie un peu plus loin est coupée. Et du coup, on attend un bus", lance l'une d'entre elles. Finalement, 30 minutes plus tard, c'est la délivrance. La circulation des trains entre Nîmes et les communes touchées par les intempéries est totalement interrompue, au moins jusqu'à la fin de la semaine. Le réseau routier a également été fortement touché. Mardi, des kilomètres de routes ont été engloutis sous les eaux. Ce mercredi matin, plusieurs sont encore inondées. Comme si cela ne suffisait pas, les intempéries ayant mis à mal le réseau électrique, les barrières d'un passage à niveau sont bloquées malgré l'absence de train. Il n'y a pas assez de réseaux non plus pour demander de l'aide. L'autoroute A9, elle, a été dégagée mardi soir. Quatorze kilomètres de bouchon s'y étaient accumulés et des automobilistes avaient dû être hélitreuillés.