"Tout est anéanti" : en Ardèche, une coulée de boue fait d'impressionnants dégâts

Lydia et Éric sont choqués, effondrés. "Tout est anéanti, il n'y a plus rien, il faut tout refaire". Ils avaient mis deux ans à rénover le gîte de leurs rêves. Lundi soir, des torrents de pluie se sont abattus sur Rochessauve (Ardèche) et un pan de falaise s'est décroché au pied de leur maison. "On s'est demandé ce que c'était. Quand on ouvre la porte et qu'on voit la colline juste devant notre porte... C'est l'horreur". La boue est partout. Lundi soir, Lydia et Éric étaient avec leurs petits-enfants quand ils ont été évacués par le maire. "On sait que ça n'arrive pas qu'aux autres, mais quand ça nous arrive, c'est quand même traumatisant", témoigne Eric. "Nous, on arrive à gérer, mais quand on a des petits-enfants, on a peur pour eux..."