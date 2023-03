Pluies torrentielles et sauvetages en urgence

Des pluies torrentielles, des inondations et des glissements de terrain impressionnants... les dégâts sont considérables en Californie, aux États-Unis. Un homme s'efforce de tenir pour ne pas être emporté par les flots. Il est pris au piège et le courant de la rivière pourrait lui être fatale. Rattaché à un hélicoptère, un secouriste cherche à l'équiper d'un harnais. Plusieurs tentatives, aspiré par le torrent, il s'acharne. Après 30 longues secondes, le secouriste parvient enfin à attacher la victime, mais l'homme glisse. Le câble les soulève, la victime est à bout de force. Le sauveteur la retient tant bien que mal et finit par l'entourer de ses jambes. Ils sont finalement hissés jusqu'à la cabine. Plusieurs jours de pluies diluviennes ont inondé des villes entières en Californie. Une rivière a débordé et 8 500 personnes ont fui leur maison. Des intempéries assez violentes pour provoquer un glissement de terrain à San Clemente. Quatre immeubles d'habitations ont dû être évacués. TF1 | Reportage S. Chevallereau, K. Johnson, C. Bouchereau