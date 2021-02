Pluies verglaçantes : les Deux-Sèvres en vigilance rouge

A première vue, on ne la voit pas, mais elle givre au contact d'une surface froide. Depuis le petit matin, la pluie verglaçante tombe dans les Deux-Sèvres et recouvre les voitures d'une véritable couche de glace. Dans une boulangerie de la ville, l'on ne s'attendait pas à un tel réveil. L'une des salariés est une jeune conductrice et elle craint de prendre le volant. Dehors, les trottoirs sont verglacés et les piétons tâtonnent le sol. Le sel reste efficace pour dégivrer le sol lorsque la température de l'air est autour de zéro degré, comme ce vendredi matin. Malgré cela, ceux qui envisageaient de partir sur route n'ont pas voulu prendre trop de risque. C'est le cas d'un boulanger qui devait partir en tournée dans les campagnes. Il a préféré tout annuler. Aujourd'hui, dans les Deux-Sèvres, il est interdit de doubler sur les deux routes, même sur les autoroutes, ainsi que de dépasser les 70 km/h. La vigilance est alors de mise. C'est la première fois que Météo-France déclenche une alerte rouge au verglas.