Plus 500 euros en moyenne : la hausse de la taxe foncière passe mal à Contrexéville

Devant chaque maison à Contrexéville (Vosges), on voit des panneaux en signe de protestation. La taxe foncière vient d'augmenter de 200%. Dans un quartier pavillonnaire de la ville, les habitants sont survoltés. Propriétaire d'un hôtel, d'une maison et d'un cabinet médical, Philippe a fait le calcul. Pour lui, c'est la triple peine. "J'ai une augmentation de 2 624 euros, ce qui me fait un total de 7 974 euros. Ça fait beaucoup", constate-t-il. "J'aurais préféré qu'il y ait une augmentation tout doucement sur plusieurs années", ajoute-t-il. À quoi va servir cet argent ? La mairie a lancé un plan d'investissement sur cinq ans pour restaurer la ville. "Nous avons des voiries communales qui n'ont pas été retravaillées depuis plus de 30 ans, nous avons des travaux à faire sur les bâtiments scolaires et sur d'autres bâtiments publics", explique Luc Gerecke. "On sait que c'est un effort important, mais ce que je demande c'est d'être jugé à la fin du mandat", précise le maire. Une pétition citoyenne a rassemblé plus de 400 signatures mais la municipalité a été claire, il n'y aura pas de retour en arrière.