"Votre plus beau marché 2019" : à la découverte du marché de Saint-Louis

Cap en Alsace ce 27 mai 2019 pour découvrir le marché de Saint-Louis. C'est un lieu de rencontre et de convivialité, cher aux habitants, notamment aux retraités qui attendent ce rendez-vous hebdomadaire avec impatience. Créer des liens avec les commerçants est important pour certains habitués. Le marché est unique en son genre grâce à sa proximité avec la Suisse et l'Allemagne. Les producteurs et les clients de trois pays différents se rencontrent sur la place du village. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.