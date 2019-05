Votre plus beau marché 2019 : à la découverte du marché de Vannes et ses halles

L'élection pour le concours "Votre plus beau marché" atteint ce 29 mai 2019 près de 2 700 000 votes. À Vannes, dans le Morbihan, le marché se tient le mercredi et le samedi. À l'époque, les marins y vendaient leurs marchandises en brouette ou en charrette. Sa halle aux poissons, restaurée en 2018, est accessible depuis la porte principale de la ville. Le bâtiment existe depuis 1880. Découvrez le marché de Vannes et ses particularités en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.