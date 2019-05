Votre plus beau marché 2019 : A Dieppe, la mobilisation dépasse la frontière des allées du marché

Pour arriver premier dans la course au plus beau marché du pays, le curé de Dieppe n'hésite pas à "retrousser son aube". Durant une messe, il a incité les gens à voter pour Dieppe sur les réseaux sociaux. En effet, les Dieppois ne se contentent pas du jour de marché pour mobiliser les internautes. Polète, un personnage de BD, s'y met également via l'encre de Nicolas Sterin, un dessinateur bien connu des habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.