Votre plus beau marché 2019 : c'est l'heure de la clôture des votes !

Après nous avoir tenue en haleine depuis deux mois, l'élection du plus beau marché de France touche à sa fin. Le compteur s'est vraiment affolé avec plus de 300 000 votes reçus le 10 juin 2019, sur les 4 070 053 collectés au total. Du jamais-vu depuis le lancement des élections nationales et régionales. Les quatre premiers du classement se battent encore pour la première place. Au-delà du concours, c'est surtout un bel hommage aux produits du terroir, aux commerçants, aux différentes régions du pays, ainsi qu'aux circuits courts et aux petits producteurs de nos 10 500 marchés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.